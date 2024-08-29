Больше всего социальных объектов строится в Джалал-Абадской и Ошской областях

Больше всего крупных социальных объектов строится в густонаселенных районах Джалал-Абадской и Ошской областей. Об этом в интервью «Биринчи радио» сообщил заместитель директора агентства архитектуры, строительства и ЖКХ Талант Иманакун уулу.

По его словам, всего к 1 сентября Госстрой должен достроить 102 социальных объекта. Из них 48 уже сдали в эксплуатацию, в том числе 15 школ, 4 детских сада и две больницы.

Из оставшихся 54 объектов, строительство которых завершается, 27 школ, 13 детских садов, 3 больницы и 4 спорткомплекса.

«Остальные — это капитальный ремонт школ. Мы его тоже относим к строящимся объектам, так как у них только каркас целый, все остальное делаем заново», — рассказал замдиректора Госстроя.