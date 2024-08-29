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Экономика

Подготовку к ЭКСПО-2025 в Японии начал кабмин Кыргызстана

Первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев провел совещание, посвященное подготовке Кыргызской Республики к всемирной выставке ЭКСПО-2025, которая состоится с 13 апреля по 13 октября 2025 года в городе Осака (Япония).

По данным пресс-службы кабмина, обсуждались ключевые аспекты участия нашей страны в этом значимом международном событии, включая формирование концепции и дизайна национального павильона, а также организацию культурных и деловых мероприятий.

Адылбек Касымалиев подчеркнул важность ЭКСПО как платформы для демонстрации достижений Кыргызстана в различных сферах, включая инновации, устойчивое развитие и культурное наследие. Он отметил, что участие в выставке предоставит уникальную возможность укрепить международные связи и привлечь инвесторов.

«Мы должны подготовиться на высоком уровне, чтобы представить Кыргызстан как страну с богатым культурным наследием и динамично развивающейся экономикой», — сказал он.

Определены ответственные лица за различные направления подготовки, а также намечены сроки выполнения ключевых задач.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303396/
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