Кабмин хочет ввести единый норматив на установку закупочной цены на молоко

Кабмин намерен урегулировать вопрос закупочных цен на сырое молоко. Проект соответствующего постановления вынесен на общественное обсуждение.

«Целями введения государственного регулирования путем установления закупочной стоимости сырого молока являются сохранение и дальнейшее развитие отечественного молочного производства, а также поддержка сельских товаропроизводителей молока», — пояснили разработчики документа.

На сегодня рынок закупки молока в целом по республике, за исключением рынков Чуйской и Таласской областей, является конкурентным. Промышленная переработка молока сосредоточена в основном в Чуйской области.

По данным кабинета министров, в государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках страны, включены пять субъектов, осуществляющих закупку молока на территориях Чуйской и Таласской областей:

ОсОО «Умут и Ко» по Чуйской области;

ЗАО «Талас Сут», ОАО «Арашан», ОсОО «Талас Даамы» и ОсОО «Эмилия» по Таласской области.

Они находятся в зоне постоянного экономико-статистического наблюдения. В отношении этих субъектов государственное регулирование не осуществляется.

«...В последние годы с наступлением весеннего сезона регулярно наблюдается недовольство фермеров по закупочным ценам на молоко. На их уровень влияют качество, жирность и плотность сдаваемого сырья.

Как показывает анализ рынка, изменение стоимости молока носит сезонный характер. Понижение закупочных цен весной также носит традиционный характер. Весной-летом производится больше молока (в том числе за счет появления зеленых кормов), зимой меньше, при этом потребление, наоборот, зимой больше, а летом меньше. Поэтому закупочная стоимость сырого молока всегда весной-летом падает, осенью-зимой повышается. При этом молокоперерарабатывающие заводы не осуществляют закупку сырья у фермеров напрямую. Они заключают договоры на поставку молока с посредниками (заготовителями), которые осуществляют скупку/сбор сырья непосредственно у населения (фермеров)», — говорится в справке.

Напомним, ранее Жогорку Кенеш принял постановление № 1950-VII от 14 марта 2024 года «О регулировании закупочных цен на молоко». Согласно решению депутатов, закупочная стоимость составляет не менее 40 сомов за литр сырого молока.

Учитывая, что цена на сырое молоко всегда весной-летом падает, а осенью-зимой повышается, кабмин считает необходимым ввести единый норматив для молокоперерабатывающих предприятий по установке закупочной стоимости.