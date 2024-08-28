BBC: Как атаки ВСУ на российские НПЗ повлияли на рынок бензина

С начала 2024 года украинские беспилотники атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы, включая объекты на оккупированных территориях, не менее 64 раз, сообщается в материале Би-би-си. По меньшей мере в 49 случаях атаки привели к пожарам. Издание оценило, как военные инциденты с НПЗ повлияли на российский рынок бензина.

«Атаки украинских беспилотников на российские НПЗ, по мнению экспертов, не оказывают значительного влияния на рынок топлива, если инциденты не носят драматического характера. Хотя подобные атаки могут вызвать локальные перебои», — отмечает Би-би-си.

Общий объем выпуска бензина в России за первые семь месяцев 2024 года остался на уровне предыдущего года. Цены на бензин в РФ за этот же период выросли на 5 процентов, что вынудило власти ввести эмбарго на экспорт бензина.

Ситуация с ценами на бензин более тесно связана с сезонными факторами и плановыми ремонтами на НПЗ. Летом спрос на топливо традиционно возрастает, что вместе с ремонтами на заводах оказывает давление на рынок. В ответ на рост цен в марте 2024 года в России было введено временное эмбарго на экспорт бензина до конца года для стабилизации цен. Это решение направлено на стабилизацию цен на внутреннем рынке, особенно в условиях повышенного сезонного спроса.