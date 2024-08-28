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Экономика

Количество банковских карт в Кыргызстане за год возросло почти на 31 процент

Количество банковских карт в Кыргызстане за год возросло почти на 31 процент. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

По состоянию на 1 июля 2024 года общее число банковских платежных карт в обращении достигло 7 миллионов 984,9 тысячи карт. Из них 3 миллиона 584,2 тысячи составляют карты «Элкарт» (44,9 процента), а 4 миллиона 400,8 тысячи — карты международных платежных систем (55,1 процента). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество карт увеличилось на 30,8 процента, а с начала текущего года — на 15,9 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303342/
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