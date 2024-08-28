Утвержден новый порядок расчета среднемесячной заработной платы: что изменится?

Кабинет министров утвердил новый порядок определения среднемесячной заработной платы (СМЗ) для расчета подоходного налога и страховых взносов по государственному социальному страхованию.
Постановление, вступающее в силу с 1 августа 2024 года, вводит следующие изменения:
- Плательщики в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде со ставкой страховых взносов 12,25 процента будут использовать 100 процентов СМЗ для расчета подоходного налога и взносов.
- Плательщики на остальной территории республики со ставкой 12,2 процента будут использовать усеченную СМЗ, которая не учитывает данные крупных предприятий, где СМЗ превышает установленный уровень более чем на 50 процентов.
- Нацстаткому поручено в течение 5 дней определить и передать ГНС размер СМЗ для периода с 1 августа по 31 декабря 2024 года.
- ГНС опубликует информацию о размере СМЗ на своем официальном сайте.
Усеченный СМЗ — это среднемесячная заработная плата, рассчитанная без учета данных крупных предприятий, где СМЗ превышает установленный уровень более чем на 50 процентов.