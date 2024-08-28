Поступления от налога на майнинг в бюджет страны в первом полугодии снизились

Поступления от налога на майнинг в бюджет страны в период первых семи месяцев 2024 года снизились на 29,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

Компании, специализирующиеся на майнинге, за семь месяцев текущего года выплатили 31 миллион сомов. Объем выплат за семь месяцев 2023-го составлял 44,2 миллиона сомов.

По итогам 2023 года в виде налога на майнинг в бюджет фактически поступило 93,7 миллиона сомов, это в 9,4 раза больше утвержденного плана.

Напомним, ставка налога на майнинг составляет 10 процентов от платы за используемую электроэнергию, она также включает в себя НДС и налог с продаж.