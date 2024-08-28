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Экономика

Таджикистан и Казахстан договорились о сотрудничестве в области добычи урана

Национальная атомная компания «Казатомпром» и компания «ТаджРедМет» подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества в добыче и переработке урана, а также редких и редкоземельных металлов. Подписание документа состоялось 22 августа во время официального визита казахского президента Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан, сообщает пресс-служба «Казатомпрома».

Меморандум предполагает стратегическое партнерство, которое может существенно повлиять на развитие горнодобывающей отрасли в обеих странах. Компании планируют совместную работу по разведке, добыче и переработке урана и других редких металлов, проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрению инновационных технологий и подготовке кадров.

Пресс-служба «Казатомпрома» также сообщила, что представители компании «ТаджРедМет» планируют в ближайшее время посетить Казахстан для ознакомления с производственными мощностями компании. Ожидается, что этот визит станет важным шагом в реализации совместных проектов и поможет более детально оценить потенциал дальнейшего сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303310/
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