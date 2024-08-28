11:01, 28 августа 2024, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 августа
11:01, 28 августа 2024, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.
Курсы указаны для наличного обмена валюты. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
- Самые важные новости 24.kg в нашем канале в Telegram.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303307/
просмотров: 917