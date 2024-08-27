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Экономика

«Золотая корона» снова работает в Грузии: банки восстановили обслуживание

Грузинские банки возобновили обслуживание денежных переводов через систему «Золотая корона», которое было приостановлено 24 августа. Об этом пишет The Insider.

«По словам главы Ассоциации банков Грузии Александра Дзнеладзе, проверка не установила связи между «Золотой короной» и каким-либо лицом, находящимся под международными санкциями, поэтому обслуживание системы полностью восстановлено», — отмечает издание.

23 августа США ввели санкции против «Центра финансовых технологий» — компании, которая разрабатывает платежное программное обеспечение для «Золотой короны». На следующий день пользователи системы начали жаловаться на проблемы с получением переводов в Грузии. Как оказалось, несколько грузинских банков, в том числе «Банк Грузии» и TBC Bank, остановили сотрудничество с «Золотой короной».

После того как Россию отключили от международных платежных систем Visa и Mastercard, «Золотая корона» стала активно использоваться для денежных переводов между Россией и другими странами. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303281/
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