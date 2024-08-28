«Рога и Копыта». В России появилась фейковая компания с триллионным оборотом

Компанию «Банкнота», попавшую на первые строчки списка самых богатых предприятий России, наравне с «Газпромом» и «Роснефтью», обнаружили журналисты RTVI.

Они провели собственное расследование и выяснили, что в середине 2024 года чистая прибыль за прошлый год указанного ООО «Банкнота», за 2023 год, составила 3,4 триллиона рублей. Однако владельца «Банкноты» не найти в списках Forbes. Как выяснил RTVI, компания зарегистрирована на номинала, неоднократно судимого за кражи колбасы и водки.

Как отмечают в своем материале расследователи, офис «Банкноты» появился в конце декабря. Он находился по адресу регистрации юридического лица ООО «Банкнота». А через несколько дней после открытия офиса в сети появился и сайт компании — thebanknota.ru. Сейчас он уже недоступен, однако его копия сохранилась в интернет-архиве Wayback Machine. На сайте говорилось, что компания занимается ипотечным кредитованием, автокредитами и займами под проценты для бизнеса.

Далее RTVI установил, что в феврале 2024 года «Банк Нота» дала рекламу сразу в нескольких региональных изданиях, включая волгоградский филиал РБК.

«Упор был сделан на то, что компания предлагает оформление ипотеки людям с плохой кредитной историей и просрочками. RTVI проверил данные рекламы по единому реестру интернет-рекламы и убедился, что ее заказывала та самая ООО «Банкнота». Несмотря на то, что юридическое название компании — «Банкнота», на сайте и в рекламных сообщениях она чаще всего называла себя «Банк Нота». Согласно законодательству, ни одно юридическое лицо в РФ не имеет права использовать в названии слово «банк», если у него нет банковской лицензии Центробанка. Однако RTVI не обнаружил регистрационные данные «Банк Нота» или ООО «Банкнота» в реестрах ЦБ», — подчеркивают журналисты-расследователи.

Между тем по итогам 2023 года компания показала рекордные финансовые результаты. Выручка ООО «Банкнота» составила 3,7 триллиона рублей, а чистая прибыль — 3,4 триллиона.

По этим показателям она стала третьей компанией в России после «Роснефти» и «Газпрома», оставив далеко позади себя «Лукойл», «Сбер», «Вайлдберрис» и многие другие крупнейшие компании страны.

Чистая прибыль «Банкноты», как подсчитал RTVI, — это 8,5 процента бюджета РФ, или 22 процента всего рынка розничного кредитования страны в отчетном периоде. Единственным владельцем и руководителем компании указан Фролов Дмитрий Владимирович. Но рядом с его данными стоит пометка: «Сведения признаны недостоверными ФНС».

Дмитрий Фролов родился в 1975 году в Москве. Свою первую судимость он получил еще при Союзе и продолжает, как выяснил RTVI, периодически нарушать закон. В колонии он оказывается в основном за кражу колбасы и спиртного. В криминальном мире Фролов больше известен под прозвищем «Фрол Вертун». И вот сегодня он учредитель ООО с баснословной прибылью.

«В июне 2023 года, с разницей в пару дней, на имя Фролова были зарегистрированы пять компаний — ООО «Евромонтаж» в Коммунарке, ООО «Банкнота» и еще три — в Москве. Для регистрации использовались нежилые помещения на первых этажах домов, где, как правило, уже зарегистрированы еще с десяток компаний, а также место массовой регистрации. По местам их регистрации нет офисов, а действующие арендаторы помещений никогда не слышали ни о компаниях Фролова, ни о нем самом», — выяснил журналист RTVI.

Под Новый год «Банкнота» была перерегистрирована в ТЦ Metromall, где и открылся ее офис с вывеской «Банк Нота». Сейчас на месте офиса компании осталась лишь вывеска, под которой работает уже совершенно другой арендатор — магазин, торгующий садоводческой техникой, который пока не успел поменять вывеску.

Его владелец рассказал RTVI, что прежние арендаторы съехали незадолго до того, как он въехал в Metromall, и теперь сюда время от времени присылают письма из налоговой на имя «Банкноты». Из расследования RTVI

Люди, действовавшие от имени «Банкноты», иногда указывали в письмах к контрагентам или для связи имя некоего Данилы Романова. Журналистам RTVI удалось ознакомиться с этими корреспонденциями. В них были указаны два контакта — Фролов и его номер телефона плюс почта, зарегистрированная на фейковом домене, а также Романов и его номер телефона. Сейчас все номера и почты, которые так или иначе связаны с этими двумя людьми, либо заблокированы, либо больше не обслуживаются.

Даниле Романову 23 года, и в 2018 году МВД разыскивало его по заявлению дежурного Социального приюта для детей и подростков. Речь шла о том, что Романов сбежал из приюта вместе с другим воспитанником. В последние годы молодой человек был частым клиентом микрофинансовых организаций, в отношении него открыты несколько исполнительных производств, следует из базы данных Федеральной службы судебных приставов.

«Между тем в марте 2022 года на тот момент 20-летний Романов стал учредителем аудиторской фирмы ООО АФ «Артур Андерсен Рус» с уставным капиталом 150 миллионов рублей. Фирма названа в честь одноименной чикагской аудиторской конторы, которая попала в скандал после вскрывшихся фактов использования ею различных финансовых и офшорных схем. В декабре 2023 года АФ «Артур Андерсен Рус» была закрыта решением ФНС в виду недостоверных сведений о ней», — уточняют репортеры медиа.

Вся эта история с фирмами-пустышками, появившимися из ниоткуда, закончилась, как и предписывает закон аферистского жанра.

«Банкнота» исчезла спустя год своего существования. По состоянию на август 2024 года физических следов компании, за исключением вывески, нет. Недоимка по налогу по НДС у компании составляет 315 миллионов рублей. Счета «Банкноты» в банке ВТБ заблокированы Федеральной налоговой службой.

«На запросы RTVI относительно дальнейшей судьбы этого ООО, и в частности возможного криминального контекста ее деятельности, на момент написания материала в столичной полиции и ФНС не ответили. В Банке России по существу вопросов относительно компании, которая, если верить отчету, заработала 3,7 триллиона рублей, также не ответили», — говорится в материале СМИ.

Тем временем в мае 2024 года Бутырский суд Москвы зарегистрировал первый иск к ООО «Банкнота». Подал его некий Игорь Гольдштейн. Он просит суд аннулировать договор купли-продажи своей квартиры, заключенный между «Банкнотой» и неким Алексеем Решетняком. Первое заседание назначено на 12 сентября.