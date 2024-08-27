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Экономика

28 августа. Где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением в связи с ремонтом оборудования и ЛЭП. Об этом сообщили на предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек

  • 09.30-18.00 — 12-й микрорайон, жилой дом № 2-6, 12, 13;

  • 09.00-17.00 — улица Тоголока Молдо, жилой дом № 23;

  • 09.00-18.00 — отрезки улиц Асаналиева, Красной, Кочкорской, Тыныбекова, Гагарина, Матыева, Туюкской, Левоневского, переулок Смоленский;

  • 09.00-11.00 — отрезки улиц Манаса, Васильева, Боталиева, переулки Саруйский, Таласский;

  • 11.00-14.00 — отрезки улиц Берликской, Бельской, Адырской, Наманганской;

  • 09.00-17.00 — жилой массив «‎Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш 1-6, 12, Кустанайская), отрезки улиц Профсоюзной, Патриса Лумумбы, Талды-Суйской.

2
Чуйская область

Аламединский район

  • 09.00-14.00 — село Аламедин (улица Полевая), Лебединовка (жилой массив «50 га‎» Кырман, улица Бейшеналиева);

  • 09.00-14.00 — село Полевое (улицы Озерная, Полевая);

  • 09.00-17.00 — село Кок-Жар (улицы Достук, Кок-Жарская, Конур Осмон, Шабдан баатыра, Маликова, Карагул Акмат, Майрам, район Понарамы, Уметалиева, Эгимбаева);

  • 09.00-17.00 — село Луговое;

  • 09.00-15.00 — село Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Сельповская, Садовая, ПМК-3, Набережная, Виноградная, Чайная, Мостовая, Южная, Новая, Речная, Новосельская, Проектируемая, Комсомольская, Нижняя, Прохладная, Коммунарская, Подгорная, Восточная Солнечная, Ключевая, переулок Сельповский, Виноградный, Зеленый, Южный);

  • 09.00-15.00 — село Мыкан (улица Линейная), малая ГЭС;

  • 09.00-15.00 — село Садовое (улицы Учхозская, 8 марта);

  • 09.00-15.00 — село Дачное (улицы Шевченко, Рыбака, Новая, Ленина, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Береговая);

  • 09.00-15.00 — село Каирма (улицы Ак-Тютинская, Каирминская, Строительная);

  • 09.00-15.00 — село Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Виноградное).

Сокулукский район

  • 09.30-17.00 — жилой массив «‎Кут»;

  • 09.00-17.00 — села Первое мая (улица Малобек) и Сокулук (улицы Краснодарская, Железнодорожная);

  • 09.00-17.00 — село Белек;

  • 09.00-19.00 — жилой массив «‎Ак-Ордо», Селекция (улица Проектируемая);

  • 09.30-18.00 — село Джаны-Пахта (улицы Спортивная, Западная, Чолпонкулова, Сагынбаева);

  • 09.00-17.00 — село Ак-Жол (улицы Абая, Школьная, Кыргызская, Молодежная, Дорожная);

  • 09.30 — 17.00 — село Селекционное (улицы Проектируемая, Достук), село Кун-Туу (улицы Сон Кол, Чуй, Достук);

  • 09.30 — 17.00 — село Новопавловка (улица Проектируемая);

  • 09.30 — 17.00 — жилой массив «‎Ак-Ордо» (улицы Ак-Сай, Жаштык, Орто-Азия, Достук, Арашан, Боз-Булун, Ак-Булун, Ак-Кайын, Алмалуу, Арчалуу-Тор, Кол-Тор, Мин-Булак, Салкын-Тор, Тунук, скважина);

  • 09.30 — 17.00 — ТЭЦ-2 (улицы Баатыр, Тынчтык, Ынтымак, Эгизбаев);

  • 09.30 — 17.00 — ДЭУ «Достук» (улица Достук).

Жайылский район

  • 09.00-16.30 — села Сары-Булак, Монолдор;

  • 09.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Садовая, Почтовая, Пушкина, Крупская, Налоговая, Крылова, Чернышевского, переулок Садовый);

  • 09.00-16.30 — село Суусамыр.

Московский район

  • 09.00-18.00 — село Маловодное (улицы Муханова, Колхозная);

  • 09.00-18.00 — село Беловодское (улицы Крупская, Северная, Красноармейская, Тюлебердиева, Рябова, Фрунзе, переулок Крупский, Береговая);

  • 09.00-18.00 — село Александровка (улицы Луговая, Сокулукская, Молодежная, Ванахума, Восточная, конец Александровки, Лалаза, Центральная);

  • 09.00-17.00 — село Садовое (улица Советская).

Панфиловский район

  • 09.00-17.00 — село Чорголо;

  • 09.00-17.00 — город Каинды (улицы Каиндинская, газ.хоз);

  • 09.00-17.00 — село Орто-Арык (улицы Токтогула, Узакбай).

Иссык-Атинский район

  • 09.00-18.00 — село Ивановка (улицы Фрунзенская, Пионерская, Украинская);

  • 09.00-18.00 — село Кенеш (улица Ленина).

  • 09.00-17.00 — село Жар-Баш;
  • 09.00-12.00 — СТФ (улицы Пирогова, Лущихина, Новая);
  • 13.00-17.00 — город Кант (улицы Зеленая, Больничная, Гагарина, Гризодубова).

Чуйский район

  • 09.00-18.00 — село Чуй (улицы Мельничная, Береговая, Луговая), Искра (улицы Проектируемая, Садовая, Фабричная);

  • 09.00-18.00 — город Токмак (улицы Путейская, Октябрьская, Крупская, Токмокская);

  • 09.00-15.00 — села Кара-Тюбе, Восточное, Искра.

Кеминский район

  • 09.00-17.00 — село Кызыл-Октябрь (улица Школьная);

  • 09.00-17.00 — город Кемин (улицы Ленина/Калинина, Алыке-Молдо, Тихая), село Торт-Куль.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303259/
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