В Кыргызстане повысили тарифы на ловлю рыбы в среднем на 48 процентов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности утвердило новые тарифы на ловлю рыбы. Тарифы повысили в среднем на 48 процентов.
Так, согласно новым тарифам, ловля:
- речной форели стоит 463 сома (цена выросла на 37,4 процента);
- речного османа — 363 сома (цена выросла на 53,2 процента);
- крупного частика — 413 сомов (цена выросла на 43,9 процента);
- мелкого частика — 313 сомов (цена выросла на 67 процентов).
Отметим, к крупным частиковым рыбам относятся маринка, карась, окунь, красноперка, плотва, язь, лещь, линь, чебак, чебачек, ельцы, усач, речной рак. К мелким частиковым — сазан, усач, сом, жерех, белый амур, толстолобик, плотва, щука, змееголов, судак.
По словам директора департамента рыбного хозяйства Эдиля Ниязова, последний раз тарифы пересматривали в 2016 году. Цены формируются с учетом количества рыбы в водоемах и расходов департамента, в частности, на ее воспроизводство и ихтеологические исследования.
Кроме того, утверждены новые тарифы на платные государственные услуги, оказываемые департаментом рыбопромышленного комплекса:
- предоставление информации для проведения любительского и спортивного рыболовства в реках, водоемах и их участках — 163 сома;
- подготовка пакета документов для организации и ведения аквакультуры (прудовой, бассейновой, садковой, пастбищной, рекреационной) — 8 тысяч 782 сома;
- выдача паспорта водоема, паспорта рыбного хозяйства для организации и ведения прудовой, бассейновой, садковой, пастбищной, рекреационной аквакультуры — 8 тысяч 620 сомов.