В Кыргызстане повысили тарифы на ловлю рыбы в среднем на 48 процентов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности утвердило новые тарифы на ловлю рыбы. Тарифы повысили в среднем на 48 процентов.

Так, согласно новым тарифам, ловля:

речной форели стоит 463 сома (цена выросла на 37,4 процента);

речного османа — 363 сома (цена выросла на 53,2 процента);

крупного частика — 413 сомов (цена выросла на 43,9 процента);

мелкого частика — 313 сомов (цена выросла на 67 процентов).

Отметим, к крупным частиковым рыбам относятся маринка, карась, окунь, красноперка, плотва, язь, лещь, линь, чебак, чебачек, ельцы, усач, речной рак. К мелким частиковым — сазан, усач, сом, жерех, белый амур, толстолобик, плотва, щука, змееголов, судак.

По словам директора департамента рыбного хозяйства Эдиля Ниязова, последний раз тарифы пересматривали в 2016 году. Цены формируются с учетом количества рыбы в водоемах и расходов департамента, в частности, на ее воспроизводство и ихтеологические исследования.

Кроме того, утверждены новые тарифы на платные государственные услуги, оказываемые департаментом рыбопромышленного комплекса: