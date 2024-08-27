Кыргызстанские банки ищут новые зарубежные связи после ограничений Kookmin Bank

После того как банк Kookmin ввел ограничения на валютные операции, кыргызстанские финучреждения начали активно искать новых зарубежных партнеров. Об этом рассказала официальный представитель Национального банка Аида Карабаева.

Она отметила, что платежи проходят в обычном режиме, так как у банков уже есть корреспондентские счета с другими странами. НБ КР помогает коммерческим банкам налаживать новые связи, в том числе из Европы и США, чтобы обеспечить стабильность финансовых услуг в будущем.

«Мы говорили, что коммерческие банки предпринимают ряд действий по поиску новых корреспондентских отношений и налаживанию связей. Нацбанк тоже этому способствует и помогает финансовым учреждениям. Для осуществления платежей и обеспечения услуг эта работа проводилась и будет проводиться», — заключила Аида Карабаева.