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Экономика

ЕАБР: Инфляция в Кыргызстане замедляется, но риски повышения сохраняются

В Кыргызстане инфляция замедлилась до 4,1 процента в июле 2024 года по сравнению с 4,5 процента в июне. Об этом сообщается в макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития.

По данным документа, такой динамике способствует ослабление ценового давления в продовольственном сегменте.

При этом рост мировых цен на растительное масло, мясо и сахар ускоряется несколько месяцев подряд, что может сформировать повышательное ценовое давление в КР.

Удорожание алкогольных напитков и табачных изделий на 9,7 процента отчасти связано с повышением акцизов. Стоимость непродовольственных товаров повысилась на 7,4 процента, а услуг — на 6,8 процента.

В первом случае это связано с ростом импортных цен, а во втором — с повышением тарифов на услуги транспорта, ресторанов и гостиниц.

Финансовый институт прогнозирует, что по итогам года инфляция составит 4,3 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303176/
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