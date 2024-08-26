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Экономика

В Аксыйском районе построили логистический склад для хранения ягод и фруктов

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области открыли логистический склад для хранения фруктов и ягод, рассчитанный на 500 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

По ее данным, на строительство и оснащение склада потребовалось 22 миллиона сомов.

Кроме того, в Жерге-Тальском айыл окмоту Аксыйского райна в сентябре откроется логистический центр и предприятие по переработке чернослива. На строительство предприятия и обеспечение его необходимым оборудованием потратили 26 миллионов 800 тысяч сомов.

В центре планируется переработка, фасовка, упаковка и экспорт готовой продукции в Казахстан, Россию и Узбекистан.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/303035/
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