В Аксыйском районе построили логистический склад для хранения ягод и фруктов

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области открыли логистический склад для хранения фруктов и ягод, рассчитанный на 500 тонн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, на строительство и оснащение склада потребовалось 22 миллиона сомов.

Кроме того, в Жерге-Тальском айыл окмоту Аксыйского райна в сентябре откроется логистический центр и предприятие по переработке чернослива. На строительство предприятия и обеспечение его необходимым оборудованием потратили 26 миллионов 800 тысяч сомов.

В центре планируется переработка, фасовка, упаковка и экспорт готовой продукции в Казахстан, Россию и Узбекистан.