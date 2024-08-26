«Халык Банк» и «ФинансКредитБанк» могут проводить новые финансовые операции

«Халык Банк» и «ФинансКредитБанк» получили разрешения на новые финансовые операции. Решения утверждены правлением НБ КР.

Регулятор разрешил ОАО «Халык Банк Кыргызстан» выпускать электронные деньги. Инструмент позволит комбанку предоставлять клиентам цифровые финансовые услуги.

Нацбанком также выдано разрешение ОАО «ФинансКредитБанк» на проведение операций с драгоценными металлами. Этот комбанк сможет осуществлять сделки с аффинированными стандартными и мерными слитками других эмитентов как в наличной, так и в безналичной формах.