Санкции США вызвали сбои в работе «Золотой короны» в грузинских банках

У двух крупных грузинских банков — Bank of Georgia и TBC — возникли технические проблемы с денежными переводами через систему «Золотая корона». Об этои пишет «РБК».

Представитель Bank of Georgia подтвердил наличие проблем, отметив, что переводы через «Золотую корону» временно недоступны. Аналогичная ситуация наблюдается в приложении банка TBC.

Проблемы возникли на фоне блокирующих санкций, введенных США 23 августа против компании «Центр финансовых технологий», разрабатывающей платежное программное обеспечение, в том числе для «Золотой короны». Однако сама система и ее оператор, РНКО «Платежный центр», под санкции не попали.