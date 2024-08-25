О несанкционированных операциях с картами VISA рассказали в Нацбанке Кыргызстана.

По данным регулятора, во втором квартале 2024 года зафиксировано 568 несанкционированных операций с картами международной платежной системы VISA и одна несанкционированная операция с использованием карты национальной платежной системы «Элкарт».

Оценочная сумма таких операций составила 13,645 миллиона сомов, или 0,005 процента от общего объема операций с платежными картами.

НБ КР также отмечает, что коммерческие банки за указанный период проинформировали о зафиксированных несанкционированных операциях с использованием карт иностранных банков в периферийной сети на сумму 1,722 миллиона сомов.