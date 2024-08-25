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Экономика

О несанкционированных операциях с картами VISA рассказали в Нацбанке Кыргызстана

О несанкционированных операциях с картами VISA рассказали в Нацбанке Кыргызстана.

По данным регулятора, во втором квартале 2024 года зафиксировано 568 несанкционированных операций с картами международной платежной системы VISA и одна несанкционированная операция с использованием карты национальной платежной системы «Элкарт».

Оценочная сумма таких операций составила 13,645 миллиона сомов, или 0,005 процента от общего объема операций с платежными картами.

НБ КР также отмечает, что коммерческие банки за указанный период проинформировали о зафиксированных несанкционированных операциях с использованием карт иностранных банков в периферийной сети на сумму 1,722 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302992/
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