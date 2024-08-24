В 2024 году товарооборот между Кыргызстаном и ОАЭ сократился на 13 процентов

В первом полугодии 2024 года товарооборот между Кыргызстаном и ОАЭ сократился на 13 процентов, сообщает Национальный статистический комитет.

Согласно данным ведомства, товарооборот между двумя странами за указанный период составил $78,5 миллиона. Это на 13 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года ($90,2 миллиона).

Экспорт товаров в ОАЭ составил $48 миллионов (61 процент от общего товарооборота):

электроника — $36 миллионов;

нефть и нефтепродукты — $5,3 миллиона;

летательные аппараты — $1,5 миллиона;

драгоценные металлы — $965 тысяч.

Импорт товаров в Кыргызстан составил $30 миллионов (39 процентов от общего товарооборота):