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Экономика

В 2024 году товарооборот между Кыргызстаном и ОАЭ сократился на 13 процентов

В первом полугодии 2024 года товарооборот между Кыргызстаном и ОАЭ сократился на 13 процентов, сообщает Национальный статистический комитет.

Согласно данным ведомства, товарооборот между двумя странами за указанный период составил $78,5 миллиона. Это на 13 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года ($90,2 миллиона).

Экспорт товаров в ОАЭ составил $48 миллионов (61 процент от общего товарооборота):

  • электроника — $36 миллионов;
  • нефть и нефтепродукты — $5,3 миллиона;
  • летательные аппараты — $1,5 миллиона;
  • драгоценные металлы — $965 тысяч.

Импорт товаров в Кыргызстан составил $30 миллионов (39 процентов от общего товарооборота):

  • автомобили — $13 миллионов;
  • ткани и синтетические материалы — $7,8 миллиона;
  • парфюм — $1,5 миллиона;
  • каучук, резина изделия из них — $1,2 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302938/
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