В 2024 году товарооборот между Кыргызстаном и ОАЭ сократился на 13 процентов

В первом полугодии 2024 года товарооборот между Кыргызстаном и ОАЭ сократился на 13 процентов, сообщает Национальный статистический комитет.
Согласно данным ведомства, товарооборот между двумя странами за указанный период составил $78,5 миллиона. Это на 13 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года ($90,2 миллиона).
Экспорт товаров в ОАЭ составил $48 миллионов (61 процент от общего товарооборота):
- электроника — $36 миллионов;
- нефть и нефтепродукты — $5,3 миллиона;
- летательные аппараты — $1,5 миллиона;
- драгоценные металлы — $965 тысяч.
Импорт товаров в Кыргызстан составил $30 миллионов (39 процентов от общего товарооборота):
- автомобили — $13 миллионов;
- ткани и синтетические материалы — $7,8 миллиона;
- парфюм — $1,5 миллиона;
- каучук, резина изделия из них — $1,2 миллиона.