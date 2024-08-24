Школу за 81 миллион сомов достроят к учебному году в Джалал-Абадской области

Госстрой планирует к началу учебного года завершить строительство школы имени Фуркат на 624 места в Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в ведомстве.

В Госстрое рассказали, что строить объект начали в 1989 году, а приостановили из-за отсутствия средств. В 2017 году строительство возобновили на деньги из республиканского бюджета.

Школа находится в селе Масадан Сузакского района Джалал-Абадской области. Работы ведет компания «Кулжа». Тендерная стоимость школы — 81 миллион сомов. По проекту в учебном заведении будет трехэтажный учебный корпус, спортзал и столовая.