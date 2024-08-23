09:03
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Экономика

Международный аэропорт «Манас» проходит аудит ICAO по авиационной безопасности

ОАО «Международный аэропорт «Манас» проходит аудит от Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом сообщили в аэропорту.

В воздушной гавани отметили, что аудит направлен на оценку стандартов и практик в сфере авиационной безопасности. Он может улучшить качество и безопасность авиационного обслуживания в Кыргызстане, а также исключить Кыргызстан из черного списка Европейского союза.

Если проверка завершится успешно, то укрепится международная репутация авиационного сектора страны. Также появятся возможности развития авиаперевозок и привлечения инвестиций.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302925/
просмотров: 10400
Версия для печати
Материалы по теме
Manas International Airport undergoes ICAO aviation security audit
В аэропорт «Манас» поступило сообщение о бомбе. Всех эвакуируют
В дочерней компании аэропорта «Манас» «Манас Тур» сменился генеральный директор
Для безопасности движения. Дорожный аудит предлагает внедрить Минтранс
В Джалал-Абаде в 2025 году построят новый международный аэропорт
В Кыргызстане хотят снизить цены на межрегиональные авиарейсы
Новый самолет аэропорта «Манас» прибудет осенью. Куда он будет летать
Аэропорт «Манас» хочет пустить новые международные рейсы. По каким направлениям
В аэропорту города Ош построят новый грузовой терминал
Аэропорт «Манас» расширит терминал и увеличит площадь аэровокзала
Популярные новости
Нацбанк предложил запретить банкам брать комиссию за&nbsp;переводы Нацбанк предложил запретить банкам брать комиссию за переводы
За&nbsp;незаконный ввоз скота из&nbsp;Узбекистана оштрафовали чиновников За незаконный ввоз скота из Узбекистана оштрафовали чиновников
Доллар и&nbsp;рубль продолжают дешеветь. Евро и&nbsp;тенге&nbsp;&mdash; дорожать Доллар и рубль продолжают дешеветь. Евро и тенге — дорожать
Строительство крупной птицефабрики начали в&nbsp;Чуйской области Строительство крупной птицефабрики начали в Чуйской области
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
09:01
За последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насилия скончались 34 женщины За последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насили...
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается