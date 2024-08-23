Международный аэропорт «Манас» проходит аудит ICAO по авиационной безопасности

ОАО «Международный аэропорт «Манас» проходит аудит от Международной организации гражданской авиации (ICAO). Об этом сообщили в аэропорту.

В воздушной гавани отметили, что аудит направлен на оценку стандартов и практик в сфере авиационной безопасности. Он может улучшить качество и безопасность авиационного обслуживания в Кыргызстане, а также исключить Кыргызстан из черного списка Европейского союза.

Если проверка завершится успешно, то укрепится международная репутация авиационного сектора страны. Также появятся возможности развития авиаперевозок и привлечения инвестиций.