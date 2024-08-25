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Экономика

26 августа: где в Бишкеке и Чуйской области отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением в связи с ремонтом оборудования и ЛЭП. Об этом сообщили на предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек

  • 09.30-17.30 — микрорайон «Восток-5» (жилые дома № 31, 32, 33, 36);

  • 09.30-17.30 — улица Айтматова (жилой дом № 53);

  • 09.30-17.30 — проспект Чуй (жилые дома № 40, 42);

  • 09.30-18.00 — Госрезиденция;

  • 09.00-17.00 — улица Уметалиева (жилой дом № 81);

  • 09.00-12.00 — отрезки улиц Токтогула и Калыка Акиева;

  • 10.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Дулдул, Ак-Болпон);

  • 09.00-17.00 — отрезки улиц Матыева, Островского, Гагарина, Левоневского, переулок Смоленский, Лагерный;

  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Панфилова, Кыргызской, Чагая, Колхозной.

2
Чуйская область

Аламединский район

  • 09.00-17.00 — село Арашан (улицы Клубная, Генерала Акматова, Кошокбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, Полевая);

  • 09.00-12.00 — село Васильевка (улицы Октябрьская, Шаршеналиев, Комсомольская);

  • 12.00-17.00 — село Виноградное (улицы Советская, Алма-Атинская, Пушкина);

  • 09.00-17.00 — село Аламедин (улицы Панфилова, Алма-Атинская, Полевая);

  • 09.00-17.00 — села Васильевка, Виноградное, Полевое.

Сокулукский район

  • 09.00-17.00 — село Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Проектируемая, Кум-Арык, Сары-Озон, Кипкалова, 1-я Селекция, Парковая, Средняя-Шорго, Вишневая, Степная, Ак-Буура, Ысык-Куль, Кун-Туу, Селекционная, Плодоовощная, Чам-Гаран, Таш-Рабат, Чатыр-Кол, Ак-Эмир, Ала-Арчинская, переулок Ала-Арчинский);

  • 09.00-17.00 — город Шопоков (улицы Новостройка, Ново-Октябрьская, Заводская, Октябрьская, Геофизическая, Железнодорожная, Топографическая, Геологическая, Садовая, Кирпичная, Проектируемая, Полевая, Линейная, переулок Железнодорожный, жилмассив Ынтымак);

  • 09.00-17.00 — село Романовка (улицы Гагарина, Кайрат Тойбаева, Карла Маркса, Фрунзе, Набережная, Комсомольская, Полевая, Садовая, Заводская, Юбилейная, Московская, Пионерская, Ново-Октябрь, Советская, переулок Пионерский);

  • 09.00-17.00 — село Манас (улицы Северная, Совхозная, Степная, Западная, Комсомольская, Широкая, Зеленая, Проектируемая, Пионерская, Северная, тупик Северный);

  • 09.00-17.00 — село Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Восточная, Проектируемая, Школьная, Ынтымак, Ак-Чий, Госпитомник, станция Кормовик);

  • 09.00-17.00 — село Комсомольское (улицы Лесная, Проектируемая, Восточная, Чуйская, Дорожная, Тупик, Южная, Новая, Строительная).

Жайылский район

  • 09.00-16.30 — село Орто-Суу:

  • 09.00-16.30 — село Полтавка (улица Горького);

  • 09.00-17.00 — село Алексеевка;

  • 09.00-13.00 — город Кара-Балта (улицы Гоголя, Пионерская, Октябрьская, Шопокова, Жданова, Железнодорожная, Свердлова, Абая, Чайкина, Космическая, квартал Бакай, Федорова, Льва Толстого, Джамбула, Российская, Маяковского);

  • 09.00-16.30 — село Суусамыр.

Панфиловский район

  • 09.00-17.00 — села Джаильма, Кирова, Курпулдек;

  • 09.00-17.00 — село Вознесеновка (улицы Красноармейская, Советская);

  • 09.00-17.00 — город Каинды (улицы Белоброва, переулок Садовый);

  • 09.00-17.00 — село Эркин-Сай (улица Тоголока Молдо).

Московский район

  • 09.00-18.00 — село Беловодское (улица Крупская);

  • 09.00-18.00 — село Александровка (улицы Луговая, Сокулукская, Молодежная, Ванахума, Восточная, конец Александровки, Лалаза, Центральная);

  • 09.00-18.00 — село Петровка (улицы Заводская, Ак-Суу, Водоемная, Полевая, 1 Мая);

  • 09.00-19.00 — села Большевик, Заря, Жуков.

Иссык-Атинский район

  • 10.00-18.00 — село Буденовка (все улицы);

  • 10.00-18.00 — села Гидростроитель (все улицы), Дружба (все улицы), Чолпон (улица Орозалиева).

Чуйский район

  • 09.00-17.00 — город Токмак (улицы Путейская, Октябрьская).

Кантский район

  • 08.30-17.00 — город Кант (улицы Фучика, Восточная, Абдраимова);

  • 13.00-17.00 — село Кировское (улица Авизова).

Кеминский район

  • 09.00-17.00 — село Кызыл-Октябрь (улица Школьная);

  • 09.00-17.00 — село Чым-Коргон (кошара);

  • 09.00-17.00 — село Жаны-Жол (улица Центральная);

  • 09.00-17.00 — села Шабдан, Калмак-Ашуу, Тарсуу.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302920/
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