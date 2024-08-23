За незаконный ввоз скота из Узбекистана оштрафовали чиновников

В Кадамджайском районном ветеринарном управлении установлено, что двое граждан из Узбекистана незаконно завезли скот на пастбища села Орозбеков в Баткенской области. За это, кроме самих нарушителей, оштрафовали государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Так, на основании части 2 статьи 222 Кодекса о правонарушениях КР оштрафованы:
- граждане Узбекистана — на суммы от 7,5 до 15 тысяч сомов;
- глава муниципальной службы села Орозбеков и глава пастбищного комитета — на 23 тысячи сомов каждый;
- депутат местного совета села Орозбеков — на 7,5 тысячи сомов.