За незаконный ввоз скота из Узбекистана оштрафовали чиновников

В Кадамджайском районном ветеринарном управлении установлено, что двое граждан из Узбекистана незаконно завезли скот на пастбища села Орозбеков в Баткенской области. За это, кроме самих нарушителей, оштрафовали государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Так, на основании части 2 статьи 222 Кодекса о правонарушениях КР оштрафованы: