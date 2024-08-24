Минводсельпром: Кыргызстанцы смогут продавать сельхозпродукцию в Омске

Кыргызстанцы смогут реализовывать сельхозпродукцию на оптовом рынке Омска «Черлакский». Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По его данным, для торговли на рынке необходимо учитывать следующие условия: аренда за въезд — 2 тысячи 500 рублей в день, единоразовая плата за охрану — 3 тысячи 700 рублей.

Для новых торговцев, желающих освоить рынок, доступна консультационная и техническая помощь от почетного консула Кыргызстана Исабека уулу Нурсултана.

Если возникли вопросы или требуется дополнительная информация, можно обращаться к Назгуль Карбаевой из Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по телефону +996557557529.