09:02
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Экономика

Минводсельпром: Кыргызстанцы смогут продавать сельхозпродукцию в Омске

Кыргызстанцы смогут реализовывать сельхозпродукцию на оптовом рынке Омска «Черлакский». Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По его данным, для торговли на рынке необходимо учитывать следующие условия: аренда за въезд — 2 тысячи 500 рублей в день, единоразовая плата за охрану — 3 тысячи 700 рублей.

Для новых торговцев, желающих освоить рынок, доступна консультационная и техническая помощь от почетного консула Кыргызстана Исабека уулу Нурсултана.

Если возникли вопросы или требуется дополнительная информация, можно обращаться к Назгуль Карбаевой из Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности по телефону +996557557529.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302893/
просмотров: 7769
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы могут реализовать сельхозтовары на оптовом рынке Новосибирска
КР достигла максимальных показателей в обороте торговли товарами и услугами
В статистике внешней торговли КР и КНР большая разница: почему она возникает
В Раззакове построили скотный рынок за 26 миллионов сомов
Объем взаимной торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС снизился на 9,3 процента
Общий объем внешнеторгового оборота в Кыргызстане составил $7,6 миллиарда
Кыргызстан в тройке лидеров по увеличению розничной торговли в первом полугодии
Во втором квартале рынки заработали 1,6 миллиарда сомов на аренде торговых мест
Внешнеторговый оборот Кыргызстана и Узбекистана с начала 2024-го — $382 миллиона
ГНС считает, что успешно оставила в прошлом патентную систему налогообложения
Популярные новости
Нацбанк предложил запретить банкам брать комиссию за&nbsp;переводы Нацбанк предложил запретить банкам брать комиссию за переводы
За&nbsp;незаконный ввоз скота из&nbsp;Узбекистана оштрафовали чиновников За незаконный ввоз скота из Узбекистана оштрафовали чиновников
Доллар и&nbsp;рубль продолжают дешеветь. Евро и&nbsp;тенге&nbsp;&mdash; дорожать Доллар и рубль продолжают дешеветь. Евро и тенге — дорожать
Строительство крупной птицефабрики начали в&nbsp;Чуйской области Строительство крупной птицефабрики начали в Чуйской области
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
09:01
За последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насилия скончались 34 женщины За последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насили...
08:30
Национальные виды спорта и Паралимпиада. Соревнования с участием кыргызстанцев
08:15
Задержание Павла Дурова. Команда Telegram выпустила первое заявление
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 августа, воскресенье
23:46
Вырезанная из камня фигурка животного озадачила археологов в Исландии
23:30
Омүрбек Асан уулу завоевал золото и сердца зрителей на ЧМ по борьбе среди юношей
23:05
Акылбек Жапаров посетил пострадавшие от селей села в Иссык-Кульской области
22:56
Арест Павла Дурова. Что за этим стоит и какова судьба Telegram
22:35
Нападение в Золингене: гражданство 15-летнего подростка устанавливается