В Кыргызстане на стадии ликвидации находятся пять банков. Об этом говорится в отчетности НБ КР.

Согласно данным регулятора, в список подлежащих ликвидации входят ОАО «АзияУниверсалБанк», ОАО «Инвестбанк «Иссык-Куль», ЗАО «Манас Банк», ОАО «Ак Банк» и бишкекский филиал Национального банка Пакистана.

Напомним, «АзияУниверсалБанк» и «Манас Банк» аффилированы с сыном свергнутого президента страны Курманбека Бакиева Максимом Бакиевым.

В 1999 году российский бизнесмен Михаил Надель купил у банка Западного Самоа, известного как International Business Bank, его кыргызскую дочернюю компанию и переименовал ее в 2000-м в АУБ.

«Манас Банк» основан в 2008 году латвийским банкиром Валерием Белоконем, который в 2007-м приобрел неплатежеспособный на тот момент кыргызский коммерческий банк Insan Bank и переименовал его.

Помимо этого, без лицензии остается бишкекский филиал Центральноазиатского банка сотрудничества и развития, который создан в 1994 году Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном.