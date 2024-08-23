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Экономика

Нацбанк предложил запретить банкам брать комиссию за переводы

Нацбанк Кыргызстана предложил отменить комиссии за переводы в мобильных приложениях банков. Проект постановления вынесли на общественное обсуждение.

В справке-обосновании говорится, что банки и платежные организации предлагают удобный продукт для пользователей, обеспечивая удаленный доступ к счетам. При запуске все услуги в приложении бесплатные, а когда у банка набирается клиентская база, то вводятся комиссии. Они снижают привлекательность продукта и отталкивают клиентов.

Например, комиссии за переводы по карте «Элкарт» внутри страны между банками могут составлять до 150 сомов, по карте VISA в национальной валюте — до 250 сомов, или 1 процент, в иностранной — от 0,1 до 1 процента.

  • Цель проекта — повысить доступность и популяризировать банковские услуги через мобильные приложения. Поэтому проект постановления предлагает запретить брать комиссию за денежные переводы в национальной валюте. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302845/
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