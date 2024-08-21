Санкции ударили по переводам: какие банки КР все еще отправляют деньги в Россию

В Кыргызстане некоторые банки объявили о приостановке переводов (в обоих направлениях на неопределенный срок) в российские «Сбербанк», «МТС Банк» и «Тинькофф банк» через мобильные приложения из-за санкций, которые вводятся против РФ. В связи с этим редакция 24.kg собрала информацию о финансовых учреждениях, которые пока продолжают отправлять деньги в Россию, и о тех, которые временно прекратили переводы.

«Бакай Банк»

«Демир Банк»

«Дос-Кредобанк»

«Керемет Банк»

В банке сообщили, что в настоящее время из-за технических причин невозможно получать переводы онлайн из РФ.Так как российские банки находятся под санкциями, то переводы в них не пройдут. Однако доступны переводы по паспортным данным через системы Western Union, Moneygram и «Золотая корона».Переводы возможны через систему «Юнистрим».Денежные переводы через мобильные приложения российских банков, таких как «Сбербанк», «МТС Банк» и «Тинькофф», временно приостановлены.

ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»

«Банк Азии»

«Оптима Банк»

«Элдик Банк» («РСК Банк»)

«ФинансКредитБанк»

«Кыргызкоммерцбанк»

MBANK

«Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB)

«Айыл Банк»

Банк «Компаньон»

«Евразийский Сберегательный Банк» (ЕСБ)

Что говорят в Нацбанке?

Из-за санкций переводы на счета данных российских банков невозможны, однако переводы денег в Россию по паспортным данным доступна через систему «Золотая корона».Переводы на указанные карты и по быстрым системам недоступны, как и через SWIFT.Все перечисленные банки находятся под санкциями, переводы невозможны.Переводы на данные карты недоступны. В банке добавили, что деньги в Россию можно перевести через «Золотую корону».Не предоставляет услуги по переводу на карты «Сбербанка», «МТС» и «Тинькофф».Переводы с карт банка на платежные карты России недоступны.Переводы по номеру телефона через приложение MBank через российские банки приостановлены в обоих направлениях.KICB не работает с указанными банками.Переводы доступны на карты «Сбербанка» и «Тинькофф» в обе стороны.Переводы возможны по номеру карты на «Сбербанк», «Тинькофф» и другие карты.Переводы доступны на карты «Сбербанка», «Тинькофф» и «МТС».В Национальном банке пояснили, что коммерческие банки Кыргызстана обязаны соблюдать законодательство по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Это включает меры по проверке клиентов, требования политики «Знай своего клиента» (KYC) и представление подтверждающих документов для операций и проверки источников происхождения денег.

По законодательству нашей республики банки ответственны за сохранность средств вкладчиков и обязаны оценивать и минимизировать риски, включая соблюдение требований в области противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов (ПФТ/ЛПД).

В настоящее время коммерческие банки принимают меры для предотвращения негативных последствий международных санкций на банковскую систему КР. Чтобы минимизировать риски вторичных санкций, усилен контроль за клиентами и контрагентами, проводится тщательная проверка на предмет их отсутствия в санкционных списках.

Отметим, что всего в санкционном списке находятся 62 российских банка.