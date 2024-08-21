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Экономика

Санкции ударили по переводам: какие банки КР все еще отправляют деньги в Россию

В Кыргызстане некоторые банки объявили о приостановке переводов (в обоих направлениях на неопределенный срок) в российские «Сбербанк», «МТС Банк» и «Тинькофф банк» через мобильные приложения из-за санкций, которые вводятся против РФ. В связи с этим редакция 24.kg собрала информацию о финансовых учреждениях, которые пока продолжают отправлять деньги в Россию, и о тех, которые временно прекратили переводы.

«Бакай Банк»

В банке сообщили, что в настоящее время из-за технических причин невозможно получать переводы онлайн из РФ.

«Демир Банк»

Так как российские банки находятся под санкциями, то переводы в них не пройдут. Однако доступны переводы по паспортным данным через системы Western Union, Moneygram и «Золотая корона».  

«Дос-Кредобанк»

Переводы возможны через систему «Юнистрим».

«Керемет Банк»

Денежные переводы через мобильные приложения российских банков, таких как «Сбербанк», «МТС Банк» и «Тинькофф», временно приостановлены.

ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»

Из-за санкций переводы на счета данных российских банков невозможны, однако переводы  денег в Россию по паспортным данным доступна через систему «Золотая корона». 

«Банк Азии»

Переводы на указанные карты и по быстрым системам недоступны, как и через SWIFT.

«Оптима Банк»

Все перечисленные банки находятся под санкциями, переводы невозможны.

«Элдик Банк» («РСК Банк»)

Переводы на данные карты недоступны.  В банке добавили, что деньги в Россию можно перевести через «Золотую корону».

«ФинансКредитБанк»

Не предоставляет услуги по переводу на карты «Сбербанка», «МТС» и «Тинькофф».

«Кыргызкоммерцбанк»

Переводы с карт банка на платежные карты России недоступны.

MBANK

Переводы по номеру телефона через приложение MBank через российские банки приостановлены в обоих направлениях.

«Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB)

 KICB не работает с указанными банками. 

«Айыл Банк»

Переводы доступны на карты «Сбербанка» и «Тинькофф» в обе стороны.

Банк «Компаньон»

Переводы возможны по номеру карты на «Сбербанк», «Тинькофф» и другие карты.

«Евразийский Сберегательный Банк» (ЕСБ)

Переводы доступны на карты «Сбербанка», «Тинькофф» и «МТС».

Что говорят в Нацбанке?

В Национальном банке пояснили, что коммерческие банки Кыргызстана обязаны соблюдать законодательство по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег. Это включает меры по проверке клиентов, требования политики «Знай своего клиента» (KYC) и представление подтверждающих документов для операций и проверки источников происхождения денег.

По законодательству нашей республики банки ответственны за сохранность средств вкладчиков и обязаны оценивать и минимизировать риски, включая соблюдение требований в области противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов (ПФТ/ЛПД).

В настоящее время коммерческие банки принимают меры для предотвращения негативных последствий международных санкций на банковскую систему КР. Чтобы минимизировать риски вторичных санкций, усилен контроль за клиентами и контрагентами, проводится тщательная проверка на предмет их отсутствия в санкционных списках.

Отметим, что всего в санкционном списке находятся 62 российских банка. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/302630/
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