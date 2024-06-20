«Кумтор» и Навоийский горно-металлургический комбинат обсудили сотрудничество

Президент «Кумтор Голд Компани» Алмазбек Барыктабасов и директор по ресурсам узбекского АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» Любовь Егорова обсудили вопросы возможного сотрудничества на полях X горно-геологического форума «MINEX Центральная Азия — 2024».

Любовь Егорова выразила заинтересованность в установлении с «Кумтором» прямых и постоянных контактов для обмена опытом, особенно по вопросам добычи золотосодержащей руды открытым и закрытым способами.

В свою очередь Алмазбек Барыктабасов отметил целый спектр направлений двух компаний для налаживания взаимовыгодного партнерства.













Справка

АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» входит в четверку крупнейших мировых компаний — производителей золота. Является промышленным кластером, освоившим полный цикл производства от геологической разведки запасов в недрах, добычи руды и ее переработки до получения готовой продукции.