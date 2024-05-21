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Экономика

Портфель проектов ЕАБР в Кыргызстане оценивается в $101,5 миллиона

Портфель проектов Евразийского банка развития по итогам 2023 года вырос более чем в 1,6 раза по сравнению с 2022-м и составил $101,5 миллиона. Об этом стало известно сегодня на встрече министра финансов Алмаза Бакетаева и председателя правления ЕАБР Николая Подгузова.

Последний отметил, что в прошлом году достигнут значительный рост портфеля инвестиций банка в Кыргызстане. Он составил 61,6 процента от запланированных страновой стратегией на 2022-2026 годы вложений.

Сегодня ЕАБР финансирует строительство ГЭС «Куланак» мощностью 100 мегаватт и новую линию обжига клинкера Кантского цементного завода. В 2023-м по линии Фонда технического содействия (ФТС) банка начата реализация трех проектов на сумму $4,2 миллиона.

«В 2024 году ЕАБР сохранит фокус на активизации проектной деятельности в КР по приоритетным направлениям: по реализации проектов в рамках мегапроектов «Водноэнергетический комплекс Центральной Азии» и «Евразийский транспортный каркас», в области зеленой энергетики, коммунального хозяйства, промышленности, цифровизации», — подчеркнул Николай Подгузов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/294602/
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