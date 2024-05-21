ГЭС «Бала-Саруу» запустили в Таласской области

Президент Садыр Жапаров сегодня в Таласской области запустил ГЭС «Бала-Саруу». Об этом сообщил сайт президента.

«Малая гидроэлектростанция «Бала-Саруу» построена на нижнем бьефе Кировского водохранилища с тремя генераторами общей мощностью 25 мегаватт. Среднегодовая выработка электроэнергии составит 92 миллиона киловатт-часов. Это позволит обеспечить потребность в электроэнергии 19 тысяч абонентов двух районов Таласской области», — говорится в сообщении.

Выступая на церемонии запуска ГЭС, глава государства отметил, что отсутствие электричества в стране, где почти 90 процентов территории занимают горы, по ущельям и долинам текут реки, является непростительным явлением. Он напомнил, что в прошлом для возведения государственных объектов часто привлекали средства международных доноров в виде кредитов, а строили их зарубежные компании.

Садыр Жапаров подчеркнул, что технико-экономическое обоснование для строительства ГЭС «Бала-Саруу» актуализировано научно-исследовательским институтом при Министерстве энергетики, а возводили ее отечественные компании.

Наши соотечественники, участвовавшие в строительстве ГЭС, приобрели огромный опыт и стали высококвалифицированными специалистами. Это доказывает, что наши энергетики, строители и проектировщики способны реализовать такой проект. Это большая гордость для государства. президент КР Садыр Жапаров

По его словам, в будущем такие проекты реализуют на водохранилищах «Орто-Токой» и «Папан».