Цифра дня. 2,9 миллиона товаров зарегистрировано в системе ЭТТН

Предприниматели в информационной системе «Электронная товаротранспортная накладная» зарегистрировали 2,9 миллиона уникальных видов товаров. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

За четыре месяца 2024 года количество зарегистрированных уникальных видов товаров увеличилось на 572,1 тысячи единиц.

За этот же период количество открытых виртуальных складов увеличилось на 40,1 тысячи и достигло 162,5 тысячи складов.

Напомним, в апреле 2024 года постановлением кабинета министров введены изменения и упрощения по применению ЭТТН для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих розничную продажу, в том числе на рынках и мини-рынках, крестьянских хозяйств, также для швейной и текстильной отраслей.

Электронная товаротранспортная накладная — это электронный документ, содержащий информацию о товаре, отправителе, получателе, транспортном средстве и другие данные.