Нацбанк запустил мобильное приложение для демонстрации новых банкнот

Национальный банк разработал мобильное приложение «Кыргыз сом». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Приложение создано для демонстрации защитных элементов банкнот образца 2023 года в интерактивном формате. Оно показывает, как проверить защитные элементы банкнот новой, пятой, серии при просмотре их на просвет, изменении угла наклона и использовании увеличительного стекла.
Используйте камеру смартфона для сканирования банкноты, чтобы подробнее ознакомиться с ее защитными свойствами.
Мобильное приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play. Оно не проверяет и не устанавливает подлинность банкнот!