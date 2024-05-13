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Экономика

Цифра дня. 6,6 миллиарда сомов беспроцентных кредитов получил бизнес

На сегодня выдано 6,6 миллиарда сомов беспроцентных кредитов по проекту «Экстренная поддержка микро-, малых и средних предприятий». Такие данные приводит Министерство финансов.

Отмечается, что всего займы получили 9 тысяч 715 предпринимателей. В том числе кредиты до 1 миллиона сомов — 8 тысяч 478 предпринимателей на общую сумму 4 миллиарда 816 миллионов сомов, до 3 миллионов сомов — 1 тысяча 237 предпринимателей на общую сумму 1 миллиард 855,8 миллиона сомов.

Напомним, проект реализуют в Кыргызстане до июля 2027 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/293798/
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