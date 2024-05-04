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Экономика

Запрет на экспорт сахара до 31 августа ввела Россия. Для Кыргызстана есть квота

Россия ввела запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы до 31 августа 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на постановление правительства РФ.

«Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка», — говорится в документе.

Постановление предусматривает ряд исключений. Так, поставки сахара возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах. В частности, в Армению разрешено экспортировать 28 тысяч тонн, Беларусь — 5 тысяч тонн, Казахстан — 120 тысяч тонн, Кыргызстан — 28,5 тысячи тонн. Минсельхозу поручено распределить эти объемы между экспортерами.

Необходимость запрета экспорта сахара аргументирована «беспокойством по поводу активизации поставок сахара за рубеж». «В этой ситуации важно, чтобы к новому сезону были достаточные переходящие запасы», — говорил один из источников «Интерфакса».

В Минсельхозе РФ отметили: российский сахар является одним из самых доступных в мире, что стимулирует спрос на него на мировом рынке. В этом сезоне, в частности, его импорт начали Туркменистан, Афганистан, Турция, КНДР и Сенегал.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/293187/
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