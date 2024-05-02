Развивающаяся Азия быстро стареет, но страны не готовы к этому

Развивающиеся страны Азиатско-Тихоокеанского региона не готовы к проблемам старения населения. Такой вывод содержится в отчете Азиатского банка развития «Хорошее старение в Азии», который презентован в рамках 57-й ежегодной встречи АБР.

В отчете отмечается, что число людей в возрасте 60 лет и старше в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона к 2050 году почти удвоится и составит 1,2 миллиарда. Это значительно увеличит потребность в пенсионных и социальных программах, а также в услугах здравоохранения.

«С одной увеличение продолжительности жизни частично отражает успех развития региона. Но при этом он остается в значительной степени неготовым. Речь идет о высоком уровне заболеваемости, отсутствие достаточной системы здравоохранения и необоходимость заботы о будущих пенсиях. Мы также обнаружили достаточно высокий уровень социальной изоляции. Поэтому считаем, что необходимы комплексные политические реформы для поддержки благосостояния пожилых людей во всем регионе», — отметила старший экономист АБР Айко Киккава.

Она также отметила, что благодаря поддержке пожилых людей экономики стран Азии могут получить бонусы в виде дополнительной производительности труда пожилых людей, что может увеличить валовой внутренний продукт в регионе в среднем на 0,9 процента.

Главный экономист АБР Альберт Парк считает, что правительствам необходимо подготовиться уже сейчас, если они хотят помочь сотням миллионов людей в регионе хорошо стареть.

«Политика должна поддерживать пожизненные инвестиции в здравоохранение, образование, повышение квалификации и финансовую готовность к выходу на пенсию. Семейные и социальные связи также важны для формирования здорового и продуктивного населения пожилых людей и максимизации их вклада в жизнь общества», — считает Альберт Парк.

Согласно отчету, на сегодня 40 процентов людей старше 60 лет в Азиатско-Тихоокеанском регионе не имеют доступа к какой-либо форме пенсии. Больше всего уязвимы в этом плане женщины. В итоге многие пожилые люди вынуждены работать после достижения пенсионного возраста, чтобы выжить.

Данные показывают, что 94 процента людей в возрасте старше 65 лет работают в неформальном секторе экономики. Следовательно, у них нет какой-либо базовой социальной защиты или пенсионных отчислений.

Проблемы с физическим и психическим здоровьем также возрастают с возрастом. Около 60 процентов пожилых людей в Азиатско-Тихоокеанском регионе не посещают и не проходят регулярные медицинские осмотры, а 31 процент сообщает о симптомах депрессии из-за болезни, социальной изоляции и экономической незащищенности. Пожилые женщины в регионе также чаще, чем пожилые мужчины, страдают от болезней, от депрессии до диабета и гипертонии.

АБР также предлагает рекомендации для поддержки здорового и экономически безопасного старения. Среди них — государственное медицинское страхование и пенсионные планы, улучшенная инфраструктура здравоохранения, а также бесплатные ежегодные осмотры и оценка образа жизни. Кроме того, предлагается установить гибкий возраст выхода на пенсию. Это поможет пожилым людям оставаться здоровыми и предоставит им подходящие возможности трудоустройства. Важно также непрерывное обучение и развитие навыков.