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Экономика

Кыргызстан планирует подписать соглашение с АБР на $300 миллионов

Фото пресс-службы Минфина. Встреча министра финансов КР Алмаза Бакетаева с президентом АБР Масацугу Асакавой

В Тбилиси (Грузия) состоялась встреча министра финансов Кыргызстана Алмаза Бакетаева с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Алмаз Бакетаев рассказал о текущей экономической ситуации в КР. Он считает, что рост обеспечен за счет фискализации и администрирования налоговых и таможенных процедур.

7 мая кыргызская сторона для продолжения достигнутых реформ планирует провести переговоры с АБР по одобрению бюджетной поддержки в $50 миллионов.

Кроме того, планируются принятие и утверждение антикоррупционной стратегии.

Алмаз Бакетаев также рассказал о планируемом подписании в 2024-м соглашения на $300 миллионов, которое является хорошим показателем для 30-летного сотрудничества с АБР. За счет этих средств предполагается реализовать проекты по жилищному строительству, возведению Камбаратинской ГЭС-1 и изменению климата.

Министр финансов попросил личного содействия Масацугу Асакавы в реализации проекта по финансированию социального жилья, как на примере Узбекистана и Казахстана. Он также обратился с просьбой поддержать страну с новыми инициативами по борьбе с изменением климата, тем самым открыв новые фонды для финансирования климатических проектов и развития зеленой экономики.

Алмаз Бакетаев также поблагодарил Масацугу Асакаву за приглашение на очередное собрание совета управляющих и пригласил президента АБР и его команду на мероприятие по случаю 30-летнего сотрудничества между Кыргызстаном и АБР, которое состоится в мае этого года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/293098/
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