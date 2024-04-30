В Кыргызстане реализуют проекты геотермальной энергетики

Международная финансовая корпорация реализует в Кыргызстане проекты геотермальной энергетики. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики и коммерции.

Минэконом, мэрия Бишкека и Международная финансовая корпорация накануне подписали соглашение по использованию геотермальной энергетики для отопления и охлаждения на первоначальном этапе в столице, в дальнейшем по всей стране.

«Это начало важного этапа, направленного на внедрение инновационных решений в области энергетики. Следующим шагом будет определение и реализация проектов для участия частного сектора в масштабировании геотермальной энергетики в стране. Это предоставит новые возможности для развития инфраструктурных проектов. Министерство экономики

Сообщается, что для этого МФК профинансирует проекты в том числе за счет привлечения финансирования от международных партнеров для обеспечения смешанного финансирования, оказания технической помощи и реализации инвестиционных проектов в стране.

Добавим, МФК, входящая в группу Всемирного банка, является международной организацией, которая в соответствии с ее статьями соглашения стремится способствовать притоку частного внутреннего и иностранного капитала в производственные инвестиции.