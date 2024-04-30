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Экономика

Цифра дня. 215 тысяч 430 электронных патентов выдала ГНС с начала 2024 года

С начала этого года в онлайн-режиме выдали 215 тысяч 430 электронных патентов. Об этом сообщили в Налоговой службе.

По данным ведомства, патенты выданы на общую сумму 531 миллион 993,8 тысячи сомов.

По сравнению с аналогичным периодом 2023-го выдали меньше на 133 тысячи 652 патента, или на 248 миллионов 783,4 тысячи сомов.

«Снижение количества выданных патентов объясняется переходом предпринимателей, занимавшихся торговлей по патенту, на другие налоговые режимы», — отметили в Налоговой службе.

С 1 июля текущего года прекращают выдачу патентов в сфере торговой деятельности.

Для получения и продления электронного патента не надо посещать налоговые органы. Достаточно иметь доступ к «личному кабинету» на сайте cabinet.salyk.kg.

Также можно оформить и оплатить электронный патент через цифровые платформы третьих лиц (коммерческие банки, операторы мобильной связи и так далее).

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Ссылка: https://24.kg/ekonomika/292966/
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