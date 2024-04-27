Длинные выходные. Как за праздники не остаться без штанов, но при этом отдохнуть

В мае кыргызстанцев ждут длинные выходные. По решению кабинета министров мы будем отдыхать с 1 по 5 мая включительно. С одной стороны, идея хорошая — можно съездить на природу, на шашлычки или даже устроить поездку за границу.

Но мини-отпуск может сильно ударить по кошельку, и в итоге придется жить, что называется, на хлебе и воде весь оставшийся месяц.

Если такая перспектива вас не радует, редакция 24.kg подготовила простые советы, как не потратить всю зарплату во время майских праздников и использовать выходные с пользой.

Считаем и откладываем

Суть в том, что открыть и внести деньги вы можете прямо в банковском приложении, а для их снятия придется идти в банк.

Начнем с банального: откладываем средства на черный день и считаем все расходы. Именно в таком порядке. Если боитесь, что потратите деньги из финансовой подушки, то перед праздниками положите их на онлайн-депозит.

Следом отложите деньги на оплату коммуналки, продукты, проезд, покупку лекарств. Предусмотрите хотя бы минимальную сумму на непредвиденные расходы.

Считаете, что денег на праздники после таких манипуляций осталось мало? Вполне возможно. Но зато вам вряд ли придется занимать у коллег деньги до следующей зарплаты и влезать в долги.

Посчитать все

Никто не говорит, что надо отказаться от развлечений на праздники. Просто заранее все спланируйте. Стоит максимально подумать обо всех предстоящих тратах. А еще лучше определитесь, чем точно займетесь в выходные дни.

Нет ничего хуже для вашего кошелька, чем спонтанные решения и поездки.

Чаще всего оказывается, что денег на это уходит гораздо больше, чем оно реально стоит. И в большинстве случаев можно сэкономить, если все планировать и оплачивать заранее.

Планы на ближайшие выходные помогут вам понять, какие расходы могут пробить дыру в бюджете и можно ли их избежать или хотя бы сократить.

По возможности не берите кредиты. Кредитными картами пользуйтесь лишь тогда, когда уверены, что не поддадитесь искушению выйти за рамки бюджета и полностью погасите задолженность.

Реже ходим в супермаркет

Во время длинных выходных внимательнее относитесь даже к походу за продуктами. Чтобы не накупить ненужных, необходимо соблюдать простые правила:

перед походом в супермаркет обязательно перекусите;

не ходите в магазин без списка, он убережет вас от нежелательных покупок;

покупайте сразу все необходимое.

Чем реже вы будете ходить в супермаркет, тем меньше ненужных товаров купите.

Если не получится сходить за продуктами только раз, есть другой совет. Вместо тележки берите корзину. В нее точно много не поместится. Если не уверены, что сможете удержаться от соблазна купить лишнее и ненужное, ограничивайте себя сомом. Берите в магазин строго определенную сумму, которой хватит только на необходимые товары.

Путешествия с выгодой

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К поездкам в праздники тоже надо относиться внимательно. Если подходить к делу с трезвым умом и все просчитывать, то можно вывести идеальное соотношение цены — качества — удовольствия. Если недельное путешествие «съест» всю зарплату, то вряд ли вы будете особо счастливы.

Планируя поездку, не забывайте о различных акциях и горящих турах.

Конечно, в идеале стоит задумываться о выезде за рубеж заранее. Но иногда это нереально. В Кыргызстане власти часто принимают решения о переносе выходных дней в последний момент. Поэтому и приходится организовывать все в спешке. Но даже так остается возможность купить хороший тур по оптимальной цене.

Собирайтесь в путешествие большой компанией. Это позволит сэкономить.

Чем больше друзей возьмете с собой, тем меньше заплатите. К тому же многие туркомпании и отели делают хорошие скидки на коллективные заезды. Самый простой пример: трех- или четырехместный номер по стоимости на человека выйдет дешевле, чем одноместный.

А если без денег?

Да-да, провести длинные выходные классно, с пользой и весело можно и без больших финансовых вложений. Есть стоящие варианты, которые их совсем не требуют.

Например, хотя бы один день устройте себе digital-detox. Отложите мобильник и забудьте о существовании соцсетей хотя бы на 24 часа.

Затрат ноль, польза колоссальная. Посмотрите фильм, до которого не доходили руки, почитайте интересную книгу или банально выспитесь. В бешеном ритме города именно этого порой не хватает даже больше, чем возможности сменить обстановку и вырваться на природу.

Еще один весьма экономный и полезный для здоровья вариант — погулять по паркам города. Зеленых зон в Бишкеке становится больше. Майские праздники — отличная возможность погулять по ним, а заодно и выполнить рекомендуемую норму 10 тысяч шагов в день. Тем более машин в столице будет, скорее всего, значительно меньше, следовательно, и воздух будет чище.

Вместо покупки готовой еды в ближайшем заведении сделайте дома бутерброды или другие закуски. Это позволит экономно провести время на природе.

Если все же хочется движения, но финансы не позволяют зарубежные поездки, то изучайте родную страну. Сейчас туристические компании предлагают самые разные маршруты на любой вкус и кошелек. Поэтому можно выбрать парочку бюджетных вариантов, чтобы насладиться природой Кыргызстана.