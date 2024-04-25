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Экономика

Экономика Кыргызстана движется к устойчивому развитию — Акылбек Жапаров

На заседании коллегии администрации президента глава кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что темпы экономического роста в настоящее время превышают 7 процентов.

По его словам, темпы роста в 2021 году составляли 5,5 процента, в 2022-м — 9 процентов, а в 2023-м — 6,2 процента.

«Это указывает на то, что экономика постепенно адаптируется к сложившейся постковидной и геополитической ситуации и движется к устойчивому развитию», — сказал Акылбек Жапаров.

Он отметил, что в прошлом году экономический рост обеспечен всеми секторами экономики: объем производства в строительстве — на 10,3 процента, в сфере услуг — на 6,2 процента, в промышленности — на 2,7 процента, в сельском хозяйстве рост составил 0,6 процента.

ВВП на душу населения, по словам главы кабмина, составил почти $2 тысячи.

«Международный валютный фонд пересмотрел прогноз экономического роста нашей страны. Всемирный банк также улучшил свой прогноз в отношении экономики КР», — заявил Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/292564/
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