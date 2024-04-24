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Экономика

Подписано соглашение об исключении двойного налогообложения с Азербайджаном

Сегодня, 24 апреля, в Баку министр экономики Данияр Амангельдиев со своим азербайджанским коллегой Микаилом Джаббаровым подписали соглашение об исключении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и избегания налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции. 

Так, включая Азербайджан, Кыргызстан заключил соглашения об исключении двойного налогообложения с 37 странами мира. 

Отмечается, что соглашения об избегании двойного налогообложения также рассматриваются в качестве средства привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику республики.

«Кроме того, основными задачами соглашений являются защита резидента одного государства от дискриминационного налогообложения в другом договаривающемся государстве, недопущение уклонений от налогообложения или злоупотреблений положениями соглашений, взаимный обмен информацией между компетентными органами договаривающихся государств», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/292524/
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