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Экономика

Торговля Кыргызстана. Продаем золото, а закупаем автомобили

Национальный статистический комитет представил данные по внешней торговле Кыргызстана за январь — февраль 2024 года. Объем импорта по-прежнему высокий.

За два месяца 2024-го объем ввоза товаров превысил показатели их вывоза в шесть раз.

Правда, постепенно показатели экспорта товаров все-таки растут. Но происходит это в основном за счет поставок золота. Эта тенденция сохранялась весь 2023 год и пока не меняется. При этом мы продолжаем активно завозить в страну легковые автомобили, хотя торгуем ими уже меньше.

Как торговал Кыргызстан

По итогам января — февраля 2024 года внешнеторговый оборот Кыргызстана достиг $2 миллиардов 255,2 миллиона, что на 28,3 процента выше показателя 2023-го. Экспорт — $307,5 миллиона (рост на 18,4 процента), импорт — $1 миллиард 947,7 миллиона (рост на 30 процентов).

С государствами ЕАЭС страна наторговала на $4 миллиарда 357,3 миллиона.

Экспорт держится на золоте

Данные показывают, что основу экспорта Кыргызстана по-прежнему составляет золото. По итогам первого месяца 2024 года — 34,8 процента от общего объема вывоза товаров.

За январь — февраль 2024 года из Кыргызстана вывезли 1,6 тонны драгоценного металла.

Остальные экспортные товары остались без изменений:

  • руды и концентраты драгметаллов;
  • нефтепродукты;
  • медные отходы и лом;
  • аппаратура связи.

Интересно, что в списке не оказалось легковых автомобилей, которые были в десятке самых популярных экспортных товаров еще месяц назад. Нет, конечно, мы не перестали их продавать совсем. Просто по итогам двух месяцев объем не такой большой — чуть больше $4 миллионов.

 

 

Продолжает республика торговать и такими популярными в 2023 году товарами, как стиральные ($489,7 тысячи), посудомоечные ($45,3 тысячи) и швейные машины ($323,7 тысячи). Причем поставки медленно, но продолжают расти. А вот пылесосами в феврале республика не торговала. Объем их экспорта остался таким же, как и в январе 2024-го — $1,2 тысячи.

Задаетесь вопросом, где это все у нас производят? Мы тоже. Видимо, там же, где выращивают бананы, которыми Кыргызстан за два месяца наторговал на $18,6 тысячи, или производят ложки, вилки и половники, которых экспортировали на $2,5 тысячи.

Воистину пути кыргызского экспорта неисповедимы.

Основные страны, куда Кыргызстан поставляет свои товары, прежние. С учетом большой доли золота во внешней торговле главным нашим партнером является Швейцария. В остальном мы делаем упор на ближайших соседей.

Среди стран, куда мы экспортировали продукцию, есть и довольно неожиданные и дальние регионы — Лаос, Австралия, Ливия, Гана.

Покупаем легковушки и посудомойки

Пальму первенства в импорте продолжают удерживать поставки легковых автомобилей — почти четверть всего объема. За январь — февраль 2024 года их завезли 27,7 тысячи штук на $477,2 миллиона. Более половины из КНР.

Поставки машин из Китая за два месяца 2024 года выросли в 13 раз по сравнению с 2023-м.

Оттуда поставили 17,6 тысячи автомашин на $299,4 миллиона. Еще 4,7 тысячи легковушек на $35,2 миллиона завезли из Южной Кореи. Получается, Кыргызстан продолжает наращивать импорт автомобилей, хотя их экспорт в другие страны начал постепенно снижаться.

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На втором месте по объемам импорта остаются посудомоечные машины. Пошел третий год, как республика их активно закупает. За январь — февраль 2024-го Кыргызстан ввез посудомоек на $386,2 миллиона.

 

Остальные позиции из числа самых популярных вполне объяснимы — нефтепродукты, лекарства, бензин. Но и здесь представленные данные не позволяют понять, какие товары остались в стране для внутреннего пользования, а какие ушли на реэкспорт.

Если говорить об источниках поставок товаров в Кыргызстан, то это в основном Китай. На КНР приходится более половины всего объема импорта.

Всего за два месяца 2024 года КР импортировала товары из 120 стран. Если Кыргызстану что-то нужно, то товары привезут даже из таких далеких стран, как, например, Сальвадор, Венесуэла, Зимбабве или Мадагаскар.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291873/
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