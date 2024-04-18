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Экономика

В 2023 году «Кыргызнефтегаз» заработал 2,6 миллиарда сомов чистой прибыли

По итогам 2023-го в результате деятельности «Кыргызнефтегаза» получена чистая прибыль в размере 2 миллиардов 621,2 миллиона сомов. Такие данные приводит Госагентство по управлению государственным имуществом.

В прошлом году компания добыла 173 тысячи тонн нефти и 22 миллиона кубометров природного газа.

В 2023-м налоговые выплаты в бюджет составили 1 миллиард 477 миллионов сомов, в Соцфонд — 469 миллионов. Кроме того, выплачено дивидендов 857 миллионов сомов. Всего в госказну было выплачено 2 миллиарда 803 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291861/
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