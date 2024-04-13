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Экономика

О рисках для экономики Кыргызстана и росте ВВП рассказал Всемирный банк

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Кыргызстана в 2024-м на уровне 4,5 процента. Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе ВБ для развивающихся государств Европы и Центральной Азии.

Ранее Всемирный банк ожидал роста экономики республики в этом году немного ниже — на уровне 4 процентов. На 2025-й прогноз также повышен с 4 до 4,2 процента.

В ВБ отметили, что рост может быть выше при ускорении процесса проведения структурных реформ.

«Ожидается замедление роста ВВП до 4,5 процента в 2024 году по мере замедления темпов роста в сфере услуг. Что касается спроса, то рост потребления замедлится, несмотря на небольшое увеличение притока денежных переводов, в то время как инвестиции и чистый экспорт, как ожидается, поддержат рост. В среднесрочной перспективе ожидается ежегодное замедление темпов роста ВВП из-за отсутствия структурных реформ для повышения потенциального роста», — говорится в прогнозе Всемирного банка.

Кроме того, ВБ считает, что при разумной денежно-кредитной политике Национального банка и стабильных ценах на ГСМ и продовольствие на глобальных рынках инфляция будет снижаться до целевого ориентира НБ КР в 5-7 процентов к концу текущего года. Она также будет оставаться стабильной в среднесрочной перспективе.

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Прогнозируется, что профицит бюджета превратится в дефицит в 1,6 процента ВВП в 2024-м из-за снижения налоговых поступлений. При этом к 2026 году показатель может вырасти до 2,4 процента ВВП, главным образом за счет более высоких капитальных расходов.

«Существуют внешние риски для роста, в основном обусловленные геополитической ситуацией и состоянием торговых потоков с Россией. Возможны заметное ухудшение состояния российской экономики и за счет этого сокращение объемов денежных переводов и экспорта. Возможные скачки роста мировых цена на продукты питания и топливо могут развернуть тенденцию к снижению и подтолкнуть инфляцию к двузначным показателям. Увеличение потенциального роста экономики потребует смелых реформ по улучшению управления и сокращению коррупции, устранению административных барьеров на пути развития частного сектора, улучшению состояния энергосектора путем корректировки тарифов», — заключили во Всемирном банке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291470/
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