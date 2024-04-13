В ЕАЭС расширяют перечень товаров для обязательной маркировки

Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел предложение России о расширении перечня товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке средствами идентификации. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

В итоге решено внести изменения в действующие нормативно-правовые акты Евразийского экономического союза.

Маркировку распространят на костюмы, рубашки, трикотажные изделия, изделия из искусственного меха и некоторые другие виды одежды.

В отношении этих товаров страны союза вправе установить запрет на оборот немаркированной продукции с 1 апреля 2024 года.

«Поэтапное включение новых товаров в число подлежащих маркировке — это логичный шаг в развитии общей системы, позволяющий потребителю убедиться в их подлинности и повышающий конкурентоспособность честных участников рынка за счет сокращения доли незаконного оборота», — подчеркнул министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Следует отметить, что маркировка новых групп товаров будет производиться, как и ранее, по унифицированным правилам. При этом учитываются положения базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, утвержденной решением совета комиссии от 5 марта 2019-го. Таким образом, не придется производить перемаркировку товаров при их обращении на территории ЕАЭС.