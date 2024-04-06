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Экономика

Кыргызстан исключил восемь компаний из Единого реестра органов соответствия

Кыргызстан исключил из Единого реестра не соответствующие требованиям органы по оценке соответствия ЕАЭС. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции КР.

В ведомстве отметили, что работают над недопущением нарушений процедур оценки соответствия и борются с «серыми сертификатами». Кроме того, сейчас реализуется совместный план мер Министерства экономики и коммерции Кыргызстана и Министерства торговли и интеграции Казахстана по борьбе с недобросовестными субъектами аккредитации. Кыргызским центром аккредитации проведен анализ соответствия органов по сертификации.

По результатам анализа и с учетом результатов государственного надзора с 5 апреля 2024 года:

  • отменены действия аттестатов аккредитации и, соответственно, исключены из Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза три органа по сертификации: ОсОО «Азия Стандарт», ОсОО «Сапат Тест», ОсОО «Семетей Тест».
  • исключены из Единого реестра следующие органы по сертификации продукции: ОсОО «МегаСерт», ОсОО «Нукура Серт», ОсОО «КСК Альянс», ОсОО «Бишкек Стандарт», ОсОО «Евразия Сертификат».

«Работа по анализу соответствия органов по оценке соответствия решениям ЕЭК продолжается, и при выявлении несоответствий будут исключаться из Единого реестра», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290938/
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