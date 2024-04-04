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Экономика

ВВП Кыргызстана достиг 248 миллиардов сомов по итогам первого квартала 2024 года

По итогам первого квартала 2024 года ВВП Кыргызстана составил 248 миллиардов сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава кабмина Акылбек Жапаров.

По его словам, рост составил 8,2 процента. По сравнению с 2021-м номинальный объем ВВП увеличился в два раза.

За январь — март 2021 года ВВП составил 118 миллиардов сомов, в 2022-м — 146 миллиардов, в 2023-м — 184 миллиарда.

«Как вы знаете, самым тяжелым временем в пандемию коронавируса всегда был первый квартал. Из-за нехватки средств работы проводили не вовремя, а показатели были низкими», — отметил Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290711/
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