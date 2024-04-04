Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан оценивается в $8 миллиардов. Такую оценку озвучил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на агропромышленном форуме.

Отмечается, что эта сумма является предварительной. Кыргызстан, Китай и Узбекистан завершили работы по подготовке к началу возведения железной дороги. Завершены все процедуры. Ожидается, что работы начнутся в этом году. Сейчас ведется актуализация технико-экономического обоснования проекта.

Соглашение о сотрудничестве между тремя странами по проекту строительства железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай подписано в сентябре 2022-го в Самарканде. Документ предусматривал подготовку ТЭО проекта в первой половине прошлого года. В декабре 2023-го специалисты из КНР завершили полевые работы на новом железнодорожном маршруте.

Предполагается, что реализация проекта, который обсуждался более 20 лет, послужит основой для расширения географии торговли и перевозок из Китая через Узбекистан в Европу и в государства Персидского залива через «Южный коридор».