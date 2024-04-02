В Кыргызстане хотят ввести маркировку топлива

В Кыргызстане хотят с 1 июня 2024 года ввести обязательную маркировку нефтепродуктов. Проект постановления кабмина вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и коммерции.

Отмечается, что правило коснется всех видов топлива. В Минэкономики отмечают, что бензин и дизельное топливо реализуют исключительно на розлив автозаправочные станции. Поэтому предлагается эту продукцию маркировать молекулярными маркерами, которые невозможно удалить из топлива и можно проверить его наличие с помощью специальных устройств.

В 2022 году акцизный налог на нефтепродукты, импортируемые из стран ЕАЭС, составил 3 миллиарда 379,4 миллиона сомов. Это меньше поступлений за 2021-й на 267 миллионов сомов, или на 7,3 процента.

При этом, согласно данным сервиса Государственного учреждения «Унаа», в 2023 году в Кыргызстан ввезли рекордное количество автомобилей — 184 тысячи 789 единиц, что больше в 4,48 раза показателя 2022 года, и в 10 раз превышает показатели 2020-2021 годов.

«Кроме того, по данными Национального статистического комитета КР, в 2023 году рост экономики составил 4,4 процента, строительства — 8 процентов, сельского хозяйства — 7,3 процента, оптовой и розничной торговли — 7,5 процента. В 2023 году из нелегальной продажи изъяли 9 тысяч 599 литров ГСМ. Учитывая все это, отмечаем наличие высокой теневой составляющей на рынке горюче-смазочных материалов. Для его обеления и внедрения передовых методов администрирования считаем целесообразным внедрить маркировку», — отмечают в Минэкономики и коммерции.