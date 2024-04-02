09:11
USD 89.41
EUR 96.47
RUB 0.97
Экономика

В Кыргызстане хотят ввести маркировку топлива

В Кыргызстане хотят с 1 июня 2024 года ввести обязательную маркировку нефтепродуктов. Проект постановления кабмина вынесло на общественное обсуждение Министерство экономики и коммерции.

Отмечается, что правило коснется всех видов топлива. В Минэкономики отмечают, что бензин и дизельное топливо реализуют исключительно на розлив автозаправочные станции. Поэтому предлагается эту продукцию маркировать молекулярными маркерами, которые невозможно удалить из топлива и можно проверить его наличие с помощью специальных устройств.

В 2022 году акцизный налог на нефтепродукты, импортируемые из стран ЕАЭС, составил 3 миллиарда 379,4 миллиона сомов. Это меньше поступлений за 2021-й на 267 миллионов сомов, или на 7,3 процента.

При этом, согласно данным сервиса Государственного учреждения «Унаа», в 2023 году в Кыргызстан ввезли рекордное количество автомобилей — 184 тысячи 789 единиц, что больше в 4,48 раза показателя 2022 года, и в 10 раз превышает показатели 2020-2021 годов.

«Кроме того, по данными Национального статистического комитета КР, в 2023 году рост экономики составил 4,4 процента, строительства — 8 процентов, сельского хозяйства — 7,3 процента, оптовой и розничной торговли — 7,5 процента. В 2023 году из нелегальной продажи изъяли 9 тысяч 599 литров ГСМ. Учитывая все это, отмечаем наличие высокой теневой составляющей на рынке горюче-смазочных материалов. Для его обеления и внедрения передовых методов администрирования считаем целесообразным внедрить маркировку», — отмечают в Минэкономики и коммерции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/290435/
просмотров: 86
Версия для печати
Материалы по теме
Антимонопольная служба назвала причину повышения цен на ГСМ в Кыргызстане
Дорожный фонд начнет пополняться акцизом на сжиженный газ для автомобилей
Выявлен склад, где хранили топливо без документов
Маркировка товаров. Сроки пилотных проектов предлагают продлить
В Чуйской области прошли рейды против незаконной торговли топливом
Цифра дня. 170,5 миллиона кодов маркировки товаров сформировано с начала года
О ситуации вокруг цен на ГСМ и дизельное топливо рассказали чиновники
РФ увеличила беспошлинные поставки ГСМ в Кыргызстан — Антимонопольная служба
Новшество ГНС. За нефтепродуктами будут следить с помощью топливного маркера
Маржа в 24 сома. ГКНБ проверяет факт выделения 3 миллиардов сомов нефтетрейдерам
Популярные новости
Атомная станция в&nbsp;Кыргызстане. Что известно и&nbsp;почему власти поддерживают проект Атомная станция в Кыргызстане. Что известно и почему власти поддерживают проект
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;изъятом у&nbsp;&laquo;Кум-Шагыла&raquo; карьере ставят новый асфальтобетонный завод В Бишкеке на изъятом у «Кум-Шагыла» карьере ставят новый асфальтобетонный завод
Мэр утвердил бюджет Бишкека на&nbsp;2024 год в&nbsp;размере 32,5 миллиарда сомов Мэр утвердил бюджет Бишкека на 2024 год в размере 32,5 миллиарда сомов
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;29&nbsp;марта Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 марта
Бизнес
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
Acıbadem: лечение неврологических расстройств у&nbsp;детей Acıbadem: лечение неврологических расстройств у детей
Годовое общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
2 апреля, вторник
09:06
В Кыргызстане хотят ввести маркировку топлива В Кыргызстане хотят ввести маркировку топлива
08:55
Создание общих энергорынков обсудили министры энергетики стран ЕАЭС
08:47
По подозрению в теракте в Турции задержаны граждане Таджикистана и Кыргызстана
08:42
«Уральские авиалинии» запускают рейс Самара — Бишкек с 26 апреля
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 апреля, понедельник
23:45
Компания Google решила закрыть один из популярных сервисов
23:26
В МВД Кыргызстана кадровая ротация
23:18
В Москве задержан подозреваемый в изготовлении поддельных кыргызских паспортов
22:51
В Гуанчжоу открылся офис представительства ТПП КР
22:26
Массовое мошенничество граждан Кыргызстана произошло в Москве